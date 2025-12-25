Їхня участь не передбачена чинними процедурами допуску на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Міжнародний союз ковзанярів.

Що відомо про недопуск Тарасової і Родніної?

В ISU визнали внесок колишній російських фігуристок у розвиток цього виду спорту. Однак в організації зазначили, що запрошення на Олімпійські ігри у компетенції Міжнародного олімпійського комітету.

У пресслужбі ISU пояснили, що саме МОК відповідає за дозвіл допускати нейтральних атлетів до змагань, а також їх допоміжний персонал. Родніна та Тарасова ніяк не були заявлені, тому і не можуть розглядатися для участі на ОІ-2026.

Нагадаємо, що нещодавно Родніна, яка підтримує військову агресію проти України, в інтерв'ю пропагандистському медіа "Спорт-Експрес" заявила, що Росія за останні роки стала "єдиною і сильною".

"Досягти єдності буває не так просто. Напевно, це постійна історія для нашої країни, – коли нам складно, ми відкидаємо особисті емоції та переживання, стаємо єдиними і сильними", – сказала колишня фігуристка.

Що відомо про Тарасову і Родніну?