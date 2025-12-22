Наша держава вимагає в партнерів чинити тиск на росіян і сама запроваджує обмеження. Напередодні Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти російських суб’єктів і тих, хто сприяє агресії, інформує 24 Канал.

Що сказав Зеленський про майбутні санкції?

Президент України заявив, що Україна готує до кінця 2025 року ще декілька санкційних рішень. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, які працюють із російською воєнною промисловістю.

Він зазначив, що це стосуватиметься не тільки представників Росії, але, зокрема, і Китаю. До списку мають ввійти й деякі представники спорту.

Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії,

– йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що Україна працює з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу. За його словами, головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

"Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром. Слава Україні!" – написав Зеленський.

Зазначимо, що це вже буде далеко не перший указ про санкції, в якому мають опинитися російські спортсмени. Один з найбільших списків з обмеженнями для російських представників спорту було оприлюднено на офіційному сайті Президента України 15 квітня 2023 року.

Тоді до переліку потрапили понад 50 російських спортсменів. Їм було заблоковано активи на території України, заборонено вести підприємницьку діяльність та купувати нерухомість в нашій країні, а також накладено заборону на в'їзд протягом 50 років.

Проти кого були введені санкції?

Футбол : Ігор Акінфєєв, Юрій Газинський, Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинніков.

: Ігор Акінфєєв, Юрій Газинський, Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинніков. Фігурне катання : Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кала.

: Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кала. Гімнастика : Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасіка.

: Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасіка. Легка атлетика : Юлія Гущина, Дмитро Тарабін.

: Юлія Гущина, Дмитро Тарабін. Теніс : Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспєлова, Яна Сізікова, Аміна Аншба.

: Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспєлова, Яна Сізікова, Аміна Аншба. Хокей : Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов.

: Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов. Бокс та єдиноборства : Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев.

: Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев. Біатлон і лижний спорт : Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова, Вероніка Степанова.

: Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова, Вероніка Степанова. Інші види спорту: Сергій Комісаров, Антон Чупков, Євген Клімов, Василина Степанова, Микола Гуляєв, Катерина Баращук, Ксенія Шойгу, В'ячеслав Амінов.

Нагадаємо, що напередодні найбільш дієві санкції проти російського спорту ввели українські воїни. Вони ліквідували чемпіона світу з боксу Володимира Степанця.