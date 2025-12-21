21 грудня Емманюелю Макрону виповнюється 48 років. 24 Канал підготував матеріал про спортивні вподобання французького політика.

Якими видами спорту займається Макрон?

Емманюель Макрон ріс різностороннім хлопчиком. Він грав на фортепіано, цікавився літературою та історією. Втім, важливе місце в його житті займав спорт.

Під час навчання у престижній Національній школі адміністрування він грав за команду навчального закладу на позиції лівого вінгера. Макрон часто залишався тренуватися самостійно, коли інші йшли вечеряти.

Перебуваючи на посаді президента Франції політик бере участь у благодійних матчах, в яких його партнерами на полі є легенди французького футболу: Робер Пірес, Крістіан Карембе, Дідьє Дешам.

Президент Франції бере участь у благодійному матчі / Фото Getty Images

Таку ж затятість він проявив під час занять тенісом. Майбутній політик займався у тенісній академії в Ле-Туке, де йому давав уроки зірка 90-х Патріс Кушна. За словами фахівця, за п'ять років тренувань Макрон став "одним з найкращих політиків-тенісистів". Коронним ударом Емманюеля є одноручний бекхенд, яким користувався легендарний Роджер Федерер.

Під час одного із занять стався кумедний випадок, про який Кушна розповів виданню We Are Tennis. Одного разу фахівець завершував тренування з 12-річним учнем, коли на корт зайшов Макрон. Без зайвої пихатості політик підбирав м'ячі за хлопчаком. Через кілька років учень нагадував тренеру: "Патріс, пам'ятаєш, як президент Франції був моїм болбоєм".

Макрон і бокс

Президент Франції дуже полюбляє заняття боксом. Двічі на тиждень він проводить 45-хвилинні тренування з розминкою та боксом. Таким чином він підтримує свій організм у формі.

Під час президентських виборів-2022 Макрон провів тренувальний бій з боксером-любителем Жан-Дені Нзарамбой на стадіоне "Огюста Делона".

Спаринг Макрона з боксером-любителем / Фото Getty Images

На початку 2024 року фотограф Макрона опублікувала світлини президента, який виконує удари по груші. На фотографіях рішучий образ політика підкреслюють м'язи, яким можуть позаздрити навіть професійні спортсмени.

Президент регулярно відвідує боксерські бої, на яких підтримує французьких боксерів. Зокрема Макрон був присутнім на поєдинку олімпійського чемпіона з Франції Тоні Йоки з хорватом Петаром Мілашом у 2021 році.

Макрон під час занять боксом / Фото Soazig de La Moissonnière

Дружба Макрона з Мбаппе

Емманюель Макрон є затятим футбольним вболівальником. На великих змаганнях він завжди особисто підтримує свою збірну. Увесь світ облетіли світлини, на яких президент реагує на події фінального матчу ЧС-2022 Аргентина – Франція.

Макрон на фіналі ЧС-2022 Аргентина – Франція / Фото Getty Images

У вирішальному матчі "Ле Бльо" поступилися команді Ліонеля Мессі по пенальті. На церемонії нагородження Макрон втішав французьких футболістів, які не змогли стати чемпіонами світу. Особливо тепло та по-батьківськи він обійняв форварда Кіліана Мбаппе.

Політик неодноразово запрошував бомбардира до Єлисейського палацу. Президент вважає Мбаппе гарним прикладом для молоді. Макрон бачить його символом сучасної Франції – мультикультурної та успішної.

Макрон вітає Мбаппе / Фото Getty Images

Ба більше, Макрон навіть вмовляв нападника залишитися у Парі Сен-Жермені та не переходити до Реала. Втім, нападник все життя мріяв грати за "королівський клуб" та не встояв перед пропозицією "галактікос". До речі, Мбаппе вважається одним з головних фаворитів на здобуття "Золотого м'яча-2026".

Як Макрон привіз Олімпіаду у Францію?

Харизматичний лідер Франції відіграв важливу роль в тому, що Олімпійські ігри-2024 проходили в Парижі. Під час заявки на проведення змагань Макрон був міністром економіки. Він публічно взяв відповідальність за реалізацію проєкту.

Політик особисто зустрічався з керівництвом МОК та гарантував фінансову та безпекову підтримку держави. Французька дипломатія за участю Макрона зіграла ключову роль у виборі Парижу столицею Ігор-2024.

Організатори прагнули провести найекологічніші Ігри в історії. Заради змагань була очищена річка Сена, в якій обіцяв скупатися президент Франції. Ігри продемонстрували високий рівень організації, залучивши знамениті пам'ятки Парижа як спортивні локації.