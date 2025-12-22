Напередодні наші воїни дещо зменшили популяцію цього виду. Було ліквідовано відомого російського боксера Володимира Степанця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.
Що відомо про Володимира Степанця?
Полеглий окупант народився 7 березня 1977 року в Новокузнецьку. Він мав хист до боксу та досягнув у ньому непоганих результатів на регіональному та національному рівнях.
Був майстром спорту міжнародного класу, а після завершення професійної кар'єри працював тренером з боксу у Хабаровську. Там його й поховали 20 грудня.
Деталі та дата ліквідації окупанта наразі не розголошуються. В нього лишилася дружина та двоє синів.
Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Володимира Степанця. Земля скловатою!
Зазначимо, що це вже не перший російський боксер, про смерть якого в Україні стало відомо за останні місяці. У жовтні з'явилася також інформація про ліквідацію Руслана Смольникова.
Раніше Суспільному джерела в українській розвідці повідомили про знищення Ігоря Нестерова в Малі. Він був тренером російського боксера Олександра Повєткіна та найманцем ПВК "Вагнер".
Які досягнення мав Степанець у боксі?
Був багаторазовим переможцем чемпіонатів Далекого Сходу, великих Всеросійських та міжнародних турнірів.
Також ставав призером чемпіонату Росії та переможцем Кубка Росії-1998. Був військовим і на цьому рівні мав великий успіх.
У 1999 році Степанець став чемпіоном II Світових ігор серед військовослужбовців, а вершиною кар'єри стало "золото" на чемпіонаті світу-2002 на цьому ж рівні.