Напередодні наші воїни дещо зменшили популяцію цього виду. Було ліквідовано відомого російського боксера Володимира Степанця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.

Що відомо про Володимира Степанця?

Полеглий окупант народився 7 березня 1977 року в Новокузнецьку. Він мав хист до боксу та досягнув у ньому непоганих результатів на регіональному та національному рівнях.

Був майстром спорту міжнародного класу, а після завершення професійної кар'єри працював тренером з боксу у Хабаровську. Там його й поховали 20 грудня.

Деталі та дата ліквідації окупанта наразі не розголошуються. В нього лишилася дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Володимира Степанця. Земля скловатою!

Зазначимо, що це вже не перший російський боксер, про смерть якого в Україні стало відомо за останні місяці. У жовтні з'явилася також інформація про ліквідацію Руслана Смольникова.

Раніше Суспільному джерела в українській розвідці повідомили про знищення Ігоря Нестерова в Малі. Він був тренером російського боксера Олександра Повєткіна та найманцем ПВК "Вагнер".

Які досягнення мав Степанець у боксі?