Коли та де Сили оборони України знищили російського окупанта невідомо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Хто такий Руслан Смольников?

Відомо, що Смольников народився у 1993 році. Окупант займався боксом у спортивній школі номер 3 – місто Копейськ, Челябінська область.

Росіянин двічі ставав призером на місцевих чемпіонатах . Окрім того, він здобував срібну медаль на чемпіонаті ворожої країни серед юнаків 1992 – 1993 років народження.

До слова. Руслан Смольников був кандидатом у Майстри спорту Росії з боксу.

Смольников вигравав на турнірі Хорякова, а також ставав переможцем регіональних та всеросійських змагань. Росіянин був займав високі місця та був серед призерів на міжнародних турнірах.

Раніше за інформацією Necro Mancer, Збройні Сили України ліквідували Миколу Березнікова. Обставини знищення російського легкоатлета та окупанта невідомі.

Кого з російських спортсменів ліквідували ЗСУ?