Боксер Роман Льогонький у складі російських загарбницьких військ перебував на території України, де став законною ціллю воїнів ЗСУ. Окупанта ліквідували поблизу населеного пункту Терни на Донеччині, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один знищений "нейтральний" боксер

Роман Льогонький народився у 1980 році. Він був вихованцем СК "Стадіон" тренера Іноземцева С.М.

Льогонький був призером першості Росії та багаторазовим переможцем всеросійських та міжрегіональних змагань. Боксер з Воронежа міг стати тренером, але обрав контракт з російською армію, яка веде загарбницьку війну проти України. Це стало фіналом його кар'єри.

Чергового шанувальника творчості Йосипа Кобзона відспівали та закопали 16 травня у Воронежі.

Зазначимо, що Льогонький не перший російський боксер, якого ліквідували в Україні. Раніше повідомлялося про знищення воєнного злочинця Мергена Будаєва з Бурятії. Його військова частина причетна до масових вбивств мирних громадян у Бучі, Гостомелі та Ірпені у 2022 році.