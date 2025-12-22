Накануне наши воины несколько уменьшили популяцию этого вида. Был ликвидирован известный российский боксер Владимир Степанец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.
Что известно о Владимире Степанце?
Павший оккупант родился 7 марта 1977 года в Новокузнецке. Он имел талант к боксу и достиг в нем неплохих результатов на региональном и национальном уровнях.
Был мастером спорта международного класса, а после завершения профессиональной карьеры работал тренером по боксу в Хабаровске. Там его и похоронили 20 декабря.
Детали и дата ликвидации оккупанта пока не разглашаются. У него осталась жена и двое сыновей.
Редакция 24 Канала искренне благодарна украинским воинам за очищение наших земель от оккупантов. Каждого врага на территории Украины ожидает такая же судьба, как и Владимира Степанца. Земля стекловатой!
Отметим, что это уже не первый российский боксер, о смерти которого в Украине стало известно за последние месяцы. В октябре появилась также информация о ликвидации Руслана Смольникова.
Ранее Суспільному источники в украинской разведке сообщили об уничтожении Игоря Нестерова в Мали. Он был тренером российского боксера Александра Поветкина и наемником ЧВК "Вагнер".
Какие достижения имел Степанец в боксе?
Был многократным победителем чемпионатов Дальнего Востока, крупных Всероссийских и международных турниров.
Также становился призером чемпионата России и победителем Кубка России-1998. Был военным и на этом уровне имел большой успех.
В 1999 году Степанец стал чемпионом II Мировых игр среди военнослужащих, а вершиной карьеры стало "золото" на чемпионате мира-2002 на этом же уровне.