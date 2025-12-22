Епатажний блогер протримався проти колишнього чемпіона світу майже шість раундів. Проте все ж таки програв нокаутом, інформує 24 Канал.

До теми "Це сон за температури 39": колишній промоутер Усика оцінив бій Джошуа проти Пола

В якому стані Пол після бою проти Джошуа?

Після цього поєдинку американець одразу був доставлений у лікарню. Виявилося, що Ей Джей зламав йому щелепу у двох місцях.

Джейку зробили операцію, вставивши по дві титанові пластини з кожного боку. Також йому вирвали декілька зубів для відновлення структури щелепи.

У своєму інстаграмі він продемонстрував, як виглядає після процедур. Пол, перебуваючи в кисневій масці, заявив, що в порядку, але попросив помолитися за нього.

Джейк Пол показав свій стан після нокауту від Джошуа: дивіться відео

Згодом він зробив ще одне звернення. На ньому він виглядав геть кепсько, але сказав, що операція пройшла успішно й попереду на нього очікує відновлення.

Привіт усім. Просто хотів дати вам невелике оновлення. Операція пройшла успішно. Лікарі кажуть, що все виглядає добре. Тепер мені доведеться бути на рідкій дієті протягом наступних семи днів. Дякую всім за ваші молитви та підтримку. Це справді багато для мене означає. Скоро побачимося,

– заявив Джейк.

Джейк Пол після операції: дивіться відео

Зазначимо, що одразу після бою травму американця прокоментував відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Він звернув увагу на те, що головним пошкодженням може бути зовсім не перелом щелепи.

Що відомо про Джейка Пола?