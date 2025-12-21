Британський супертяж брутально нокаутував блогера, зламавши тому щелепу. Цю травму прокоментував відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hospital Pass.

Що сказав Бабелюк про травму Пола?

Він оцінив травму американського шоумена, зазначивши, що це дуже серйозне пошкодження. Українець розповів, скільки часу потрібно буде Полу на відновлення від цієї травми.

"Подвійний перелом щелепи – це, звичайно, дуже показово. Що стається, коли профі боксер зустрічається з ютубером. Ці удари в щелепу – це зовсім не жарти. Зважаючи на зміщення зубів і видимий перелом щелепи – було б бажано прооперувати цю історію, щоб не мати віддалених негативних наслідків", – заявив Бабелюк.

При цьому Дмитро звернув увагу на інше. Він вважає, що пошкодження щелепи в такому випадку може бути не найстрашнішим.

Але, загалом, все це не мало б заживати довше, ніж 6 – 8 тижнів. Тут більше питань до мозку та наслідків такого жорсткого струсу в людини, яка не є професійним спортсменом,

– написав лікар

Довідка. Врешті-решт Джейку зробили операцію. Йому вставили по дві титанові пластини з кожного боку та вирвали декілька зубів для відновлення структури щелепи.

Зазначимо, що після поєдинку Пол віддав належне своєму супернику. Попри поразку, він не збирається зупинятися та назвав амбітну ціль на майбутнє.

Хто такий Джейк Пол?