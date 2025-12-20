Британський боксер підтвердив статус фаворита, нокаутувавши суперника в шостому раунді. Своїми думками щодо цього протистояння поділився український промоутер Олександр Красюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
До теми Джошуа – Пол: результат і відеоогляд вогняного бою у США
Що сказав Красюк про бій Джошуа – Пол?
Експерт розповів, що йому сподобалося шоу. Він похвалив американського інфлюенсера, який протримався набагато довше, ніж йому прогнозували спеціалісти.
Це сон при температурі 39. Маю віддати належне Джейку за його "яйця" – усвідомлювати, що станеться, і все одно намагатись щось вдіяти. Найбільше сподобалась повна арена людей, які раніше боксом би не зацікавились. А завдяки герою із ютубу – прийшли в арену. Це вражає,
– заявив Красюк.
Також колишній промоутер Усика висловився про перспективи Джошуа. Він вважає, що той готовий знову повернутися до когорти найкращих і назвав його наступного суперника.
"Джошуа скинув іржу та готовий повертатись у справжній бокс. І той виклик після перемоги – не випадковість. Очікуємо Джошуа – Ф'юрі восени", – сказав Олександр.
Довідка. Після поєдинку Джошуа кинув виклик Ф'юрі. Він заявив, що нарешті треба припинити балачки в інтернеті, а зустрітися в ринзі та поговорити кулаками.
Зазначимо, що Джошуа 15 місяців не бився до поєдинку проти Пола. Він закрив поразку від Даніеля Дюбуа, якому поступився у вересні 2024 року в битві за чемпіонський пояс IBF.
Що відомо про бій Джошуа – Пол?
Їх очна битва в "Kaseya Centre" стала головною подією великого вечора боксу в Маямі.
Спочатку Пол мав битися проти Джервонти Девіса, однак через судові проблеми та звинувачення "Танка" в домашньому насильстві щодо його подруги битву було скасовано.
Протягом бою Пол тричі був у нокдауні, а в шостому раунді Джошуа нокаутував блогера, зламавши йому щелепу.
За поєдинок кожен отримає дуже солідні чеки, який для Ентоні стане другим за величиною в кар'єрі, але більше дістанеться все ж американцю.
Це був 14-й поєдинок у кар'єрі Джейка. Він зазнав лише другої поразки при 12 перемогах (дані BoxRec).