Британский боксер подтвердил статус фаворита, нокаутировав соперника в шестом раунде. Своими мыслями относительно этого противостояния поделился украинский промоутер Александр Красюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

К теме Джошуа – Пол: результат и видеообзор огненного боя в США

Что сказал Красюк о бое Джошуа – Пол?

Эксперт рассказал, что ему понравилось шоу. Он похвалил американского инфлюенсера, который продержался гораздо дольше, чем ему прогнозировали специалисты.

Это сон при температуре 39. Должен отдать должное Джейку за его "яйца" – осознавать, что произойдет, и все равно пытаться что-то сделать. Больше всего понравилась полная арена людей, которые раньше боксом бы не заинтересовались. А благодаря герою с ютуба – пришли в арену. Это впечатляет,

– заявил Красюк.

Также бывший промоутер Усика высказался о перспективах Джошуа. Он считает, что тот готов снова вернуться в когорту лучших и назвал его следующего соперника.

"Джошуа сбросил ржавчину и готов возвращаться в настоящий бокс. И тот вызов после победы – не случайность. Ожидаем Джошуа – Фьюри осенью", – сказал Александр.

Справка. После поединка Джошуа бросил вызов Фьюри. Он заявил, что наконец надо прекратить болтовню в интернете, а встретиться в ринге и поговорить кулаками.

Отметим, что Джошуа 15 месяцев не дрался до поединка против Пола. Он закрыл поражение от Даниэля Дюбуа, которому уступил в сентябре 2024 года в битве за чемпионский пояс IBF.

Что известно о бое Джошуа – Пол?