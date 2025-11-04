Тоді ходило чимало чуток щодо гонорару, який отримає українець за битву проти британського панчера. Олександр Красюк відреагував на суми, які озвучувалися у пресі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Okay Eva.

Що сказав Красюк про заробіток Усика за бій з Дюбуа?

Колишній промоутер Олександра Усика підкреслив, що він був противником цього поєдинку, адже ризики були великі для боксерської спадщини. За його словами, гонорар навіть приблизно не приносив стільки коштів, скільки український боксер заробив за протистояння з Тайсоном Ф’юрі й Ентоні Джошуа.

Він не став уточнювати точну суму. Проте підкреслив, що вона значно менша, ніж повідомляли інсайдери.

"Перед боєм з Дюбуа була така інформація у ЗМІ, що Усик, нібито, має отримати 137 мільйонів доларів і вже якісь "кулібіни" порахували, скільки податків він має заплатити в бюджет України. По-перше, навіть і десята частина тих гонорарів, яка світилася, не відповідають дійсності. По-друге, Усик не може платити податки з того бою в Україні, тому що бій проходив у Великій Британії, тому він зобов’язаний сплатити податки саме в цій країні.

Тож загалом боксеру падає десь 35 відсотків від того гонорару. А сам гонорар складається з трьох джерел – квитки на матч, реклама та найбільша, це гроші від телебачення, які вони платять за право показувати цей бій. У підсумку може вийти близько 20 – 22 мільйонів", – заявив Красюк.

До слова. В тому поєдинку Олександр Усик здобув упевнену перемогу нокаутом у п'ятому раунді. Завдяки цьому тріумфу він став першим в історії 3-разовим абсолютом.

Нагадаємо, що Усик і Красюк у червні припинили співпрацю, яка тривала 12 років. Промоутер згодом зізнався, що його погляди не збігаються з іншими членами команди щодо продовження кар'єри Олександра. Він вважає, що варто повісити рукавички на цвях на вершині й не ризикувати боксерською спадщиною.

Які досягнення підкорилися Усику у співпраці з Красюком?

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у крузервейті.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в хевівейті.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Його зобов'язали захищати титул WBO проти Фабіо Вордлі, але поки Олександр Усик зберігає інформаційну тишу, а промоутер Едді Хірн напередодні в коментарі iFL TV заявив, що чинний абсолют "не зацікавлений у бою з Фабіо Вордлі навіть за 4 – 5 мільйонів фунтів стерлінгів".