При цьому українець мав чимало суперників, які також мали славу міцних панчерів. Він зізнався, хто мав найсильніший удар з його опонентів, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Хто найсильніше бив Володимира Кличка?

Кличко-молодший протягом кар'єри бився з низкою зіркових боксерів, серед яких були Девід Хей, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Кріс Берд і Хасим Рахман. Проте він виділив іншого бійця, який зміг швидке за всіх перемогти легендарного українця.

Коррі Сандерс у рингу був дуже швидким і мав справді потужні кулаки. Я був у боксі 25 років, і ніхто не бив мене так сильно, як Сандерс,

– зізнався Кличко.

Зазначимо, що бій проти південноафриканця відбувся в березні 2003 року та був найневдалішим у кар'єрі Володимира. Сандерс двічі відправив Кличка у нокдаун у першому раунді та стільки ж у другому. Після четвертого падіння на канвас рефері зупинив бій і зафіксував технічний нокаут.

Цікаво. Наступним суперником південноафриканця став Віталій Кличко. Він помстився за молодшого брата, здобувши перемогу технічним нокаутом у восьмому раунді.

Нагадаємо, що Володимир Кличко востаннє виходив на ринг у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа. Загалом на профі-рингу він провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги. За даними Вікіпедії, протягом кар'єри здолав 23 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті та володів чемпіонськими поясами протягом 4382 днів – обидва показники є найкращими в історії боксу.

Що відомо про Коррі Сандерса?