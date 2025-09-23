13 років тому сталась одна з найбільш трагічних подій в історії боксу. У віці 46 років пішов з життя відомий боєць з Південної Африки Коррі Сандерс, повідомляє 24 Канал.

Як помер Коррі Сандерс?

Інцидент стався 22 вересня 2012 року в ресторані "Thatch Haven". Він розташований у місті Брітс, Північно-західної провінції ПАР. Коррі завітав туди на святкування 21-річчя свого племінника.

Коррі на святі був разом зі своєю 15-річною донькою. В той вечір у заклад увірвались троє грабіжників із пістолетами та відкрили вогонь по відвідувачах.

Сандерс знаходився біля входу в ресторан і одним з перших прийняв на себе удар. Боксер кинувся захищати свою доньку та накрив її своїм тілом. Грабіжники ж змусили гостей лягти на підлогу та почали збирати сумки, телефони та коштовності.

Як наслідок, злочинці поцілили у праву руку та живіт Коррі. Після поранення боксера направили в лікарню Преторії, але врятувати його не вдалось. В ніч проти 23 вересня Сандерс пішов з життя у віці 46 років.

Через чотири дні, 27 вересня 2012 року, поліція заарештувала трьох підозрюваних у злочині. Вони виявились громадянами Зімбабве. Їх звинуватили у вбивстві, незаконному володінні вогнепальною зброєю та нападі із її застосуванням.

Лише через три роки, у 2015-му, вони отримали вирок суду. Злочинців засудили аж до 43 років ув’язнення. Через відбування строків одночасно за кількома обвинуваченнями, за ґратами вони проведуть фактично по 30 років.

Що відомо про Коррі Сандерса?