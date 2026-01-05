Його визнали нейтральним атлетом, хоча він є військовим. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на IBSF.

Що відомо про допуск Романова?

Декілька років тому російські медіа та офіційний сайт ЦСКА повідомляли про те, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА (Сочі). Окрім того, атлет в інстаграмі стежить за сторінкою експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

Підкреслимо, що причетність до силових структур ворожої країни, а також підтримка російської агресії це порушення рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо атлетів, які виступають під нейтральним прапором.

Однак Романов отримав шанс відібратися для участі у Олімпіаді-2026 року. Він виступатиме у скелетоні.

Раніше Матвій Бідний висловився щодо послаблення обмежень для російських та білоруських спортсменів. У коментарі Politico мініст молоді та спорту запевнив, що Україна продовжує боротися за засудження російської агресії через спорт.

"Зараз, звісно, ми бачимо цю спробу відбілити агресора на спортивних аренах. Вони стверджують, що спорт має бути поза політикою, але це ілюзія, адже саме Росія є країною, яка використовує спорт як майданчик для пропаганди", – сказав Бідний.

Що відомо про Олімпіаду-2026?