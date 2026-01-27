Среди них есть и Украина, которая направит в Милан 46 атлетов в 11-ти видах спорта. До последнего оставалось непонятным участие России в соревнованиях, сообщает 24 Канал.
Будут ли россияне на зимней Олимпиаде?
К сожалению, Международный олимпийский комитет не поддерживает позицию Украины о полном отстранении представителей страны-агрессора. Но при этом организация ограничивает участие россиян.
К примеру, в командных видах спорта Россия имеет безусловную дисквалификацию. Поэтому, например, на хоккейном турнире команды из страны-террористки не будет.
Зато в индивидуальных видах спорта МОК позволяет россиянам соревноваться на Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены из России не смогут представлять свои национальные флаги и гимны.
Какие условия для россиян и белорусов?
В конце концов для участия в зимней Олимпиаде россияне должны подтвердить свою неподдержку войны в Украине. Атлеты не должны быть привлечены к публичным высказываниям в поддержку режима Путина.
Кроме того, они не должны быть в военных структурах России. К сожалению, не всегда эти проверки достоверны, поэтому вероятность попадания любителей геноцида украинцев на Олимпийские игры остается.
Аналогичные правила действуют и в отношении спортсменов из Беларуси. Известно, что на зимних Олимпийских играх-2026 от этих двух стран-агрессорок будет только 20 спортсменов.
Семеро из них являются белорусами, 13 – россиянами. Этот процент является довольно незначительным на фоне общего количества атлетов, ведь зимняя Олимпиада в Милане примет рекордное количество спортсменов – около 3,5 тысяч.
Что известно об Украине на зимней Олимпиаде-2026?
- Наша страна отправила 46 спортсменов в Милан. Это наибольшее количество участников от Украины на зимней Олимпиаде с 2010 года.
- Самыми популярными видами спорта в нашей заявке являются биатлон и санный спорт. Обе эти дисциплины будут представлены 10-ю спортсменами.
- За всю историю выступлений на зимних Олимпиадах Украина выиграла лишь девять медалей – 3 "золота", 2 "серебра" и 4 "бронзы". Самым успешным стал биатлон, где у нашей команды есть пять медалей (1+1+3).
- А вот последние две медали Украине на зимних Играх приносил фристайлер Александр Абраменко. В 2018 году ему покорилось "золото", а в 2022-м – "серебро".