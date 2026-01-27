В список тех, против кого должны быть введены ограничения, вошли сторонники Путина и нарушители территориальной целостности Украины. Гераскевич в инстаграме призвал украинцев потратить 1 минуту времени на подписание петиции.
К чему Гераскевич призвал в петиции Кабмина?
Единственный представитель Украины в скелетоне на Олимпиаде в Милане и Кортине просит правительство вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о персональных санкциях против россиян, которые поддерживают войну.
Сообщение о петиции в сторис Гераскевича / фото из инстаграма
По мнению Гераскевича, украинские санкции станут первым шагом к устранению россиян с международных соревнований, ведь станут примером для санкций от международных партнеров.
Петиция доступна на сайте Кабмина.
Кто в санкционном списке российских спортсменов?
Олимпиец включил в перечень тех россиян, которые не просто хранят молчание, а принимают непосредственное участие в кремлевской пропаганде, занимаются идеологической обработкой украинских детей и посещают временно оккупированные территории.
Санкционный список россиян
- Ангелина Мельникова, гимнастика – в апреле 2025 года победила на праймериз партии "Единая Россия" и поддерживала войну в соцсетях.
- Владислав Ларин, тхэквондо – призвал россиян финансировать военных, воюющих против Украины.
- Максим Храмцов, тхэквондо – в апреле 2025 года провел мастер-класс для детей в оккупированном Донецке и выступал в рамках пропагандистского марафона.
- Федор Чудинов, бокс – посещал оккупированную Луганщину осенью 2024 года под эгидой подсанкционного "Народного Фронта "За Россию", где проводил спортивные мероприятия для детей.
- Мадина Таймазова, дзюдо – участвовала в мероприятиях, направленных на легитимизацию депортации украинских детей с оккупированных территорий.
- Яна Егорян, фехтование – амбассадорка организации "Здоровое отечество", причастной к похищению детей.
- Имам Ганишов, вольная борьба – посещал оккупантов в Запорожской области и Севастополе, снимал пропагандистские видео.
- Светлана Гомбоева, стрельба из лука и Евгений Байдусов, греко-римская борьба – незаконно посещали оккупированный Крым.
Как происходит возвращение россиян в большой спорт?
Международный олимпийский комитет разрешил проводить соревнования в Беларуси и вернуть российских молодых спортсменов на юношеские турниры с флагом и гимном.
На Олимпиаде-2026 россияне и белорусы будут выступать в "нейтральном" статусе без участия в церемонии открытия и национальных символов.
Отдельные федерации возвращают россиян к полноценному участию в соревнованиях – например, в шахматах.