До списку тих, проти кого мають бути запроваджені обмеження, увійшли прихильники Путіна та порушники територіальної цілісності України. Гераскевич в інстаграмі закликав українців витратити 1 хвилину часу на підписання петиції.

До чого Гераскевич закликав у петиції Кабміну?

Єдиний представник України у скелетоні на Олімпіаді в Мілані та Кортіні просить уряд винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицію про персональні санкції проти росіян, які підтримують війну.



Повідомлення про петицію в сторіс Гераскевич / фото з інстаграму

На думку Гераскевича, українські санкції стануть першим кроком до усунення росіян з міжнародних змагань, адже стануть прикладом для санкцій від міжнародних партнерів.

Петиція доступна на сайті Кабміну.

Хто у санкційному списку російських спортсменів?

Олімпієць включив до переліку тих росіян, які не просто зберігають мовчання, а беруть безпосередню участь у кремлівській пропаганді, займаються ідеологічною обробкою українських дітей і відвідують тимчасово окуповані території.

Санкційний список росіян

Ангеліна Мельникова, гімнастика – у квітні 2025 року перемогла на праймеріз партії "Єдина Росія" та підтримувала війну у соцмережах. Владислав Ларін, тхеквондо – закликав росіян фінансувати військових, що воюють проти України. Максим Храмцов, тхеквондо – у квітні 2025 року провів майстер-клас для дітей в окупованому Донецьку та виступав в рамках пропагандистського марафону. Федір Чудінов, бокс – відвідував окуповану Луганщину восени 2024 року під егідою підсанкційного "Народного Фронту "За Росію", де проводив спортивні заходи для дітей. Мадіна Таймазова, дзюдо – брала участь у заходах, спрямованих на легітимізацію депортації українських дітей з окупованих територій. Яна Єгорян, фехтування – амбасадорка організації "Здоровоє отєчество", причетної до викрадення дітей. Імам Ганішов, вільна боротьба – відвідував окупантів у Запорізькій області та Севастополі, знімав пропагандистські відео. Світлана Гомбоєва, стрільба з лука та Євген Байдусов, греко-римська боротьба – незаконно відвідували окупований Крим.

