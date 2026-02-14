Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков, отметив, что теперь спортивным федерациям будет невыгодно возвращать представителей страны-агрессора. В то же время раньше для них это было очень важно, в частности из-за финансового вопроса.

В этом году в Олимпийских играх принимают участие более 10 россиян. Они выступают в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. В то же время в командных видах спорта Россия не участвует.

Также, по словам главного редактора, международные спортивные федерации реагируют на события в политике. Когда Дональд Трамп принимал Владимира Путина на Аляске, они могли подумать, что россиян можно возвращать в спорт. Для них это выгодно, ведь Россия годами вкладывала в это большие деньги, спонсировала крупные турниры.

Щербаков заметил, что есть тенденция, что некоторые спортивные федерации смягчают давление на россиян. Однако этот вопрос не является на повестке дня. Одно дело, что примет ФИФА, другое – что примет УЕФА. Проблема разнослойная – могут, например, допустить только юношеские команды, но не взрослые. Могут допустить под флагом или без. Таких опций десятки

Между тем история с Владом Гераскевичем имеет не только конкретный месседж. Это история недопуска из-за шлема, на которую можно смотреть в более широком контексте. Это поднимает проблематику влияния российского спорта на мировой для многих людей. Мы снова на первых полосах. Поэтому после Олимпиады многие организации еще подумают, возвращать ли им россиян. Поэтому этот шлем уже сыграл свою роль,

Главный редактор добавил, что западные медиа сейчас активно пишут о Гераскевиче – его история уже долгое время держится в топе, в частности, газеты The Guardian. Поэтому очевидно, что месседж украинского спортсмена стал грандиозным для всего мира.

Интересно! Пока Россию еще не вернули в мировой спорт, страна-агрессор провела хакерскую атаку на Олимпийские игры. Вероятно, это была попытка парализовать процесс принятия болельщиков и создать в столицах Олимпиады большие логистические проблемы.

