Украинский скелетонист, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, объявил о новом проекте. В своих соцсетях спортсмен сообщил, что он направлен на поддержку семей погибших спортсменов, которые изображены на его "шлеме памяти".

На кого будет направлена поддержка, которую предоставляет Гераскевич?

Он убежден, что семьи погибших спортсменов нуждаются в поддержке "не только словами, но и конкретными действиями", и уже начал работу над организацией фандрейзинга для этих семей.

Здесь (на шлеме – 24 Канал) изображено всего 24 семьи, а, к сожалению, погибло гораздо больше спортсменов, мы должны об этом помнить и поддерживать их. Такова наша цель,

– добавил скелетонист.

Идея заключается в создании фонда, благодаря которому можно будет постоянно помогать семьям погибших спортсменов.

Весь мир сейчас говорит об Украине не потому что я и мой поступок, а потому что те спортсмены, которые изображены на моем шлеме. Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить,

– делится Владислав.

Сначала вместе с организацией Athletes for Ukraine скелетонист анонсировал сбор ориентированный на международную аудиторию.

Мы запускаем сбор средств совместно с немецкой организацией, которая представляет немецких спортсменов – "спортсмены для спортсменов". Считаю, что это замечательная акция, которая поможет почтить этих людей,

– сообщает Гераскевич.

Кто изображен на шлеме Гераскевича?

Скелетонист рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов.