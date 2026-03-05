У Польщі вирішили не показувати російських і білоруських спортсменів під час трансляцій Паралімпійських ігор 2026 року, інформує TVP Sport. Таке рішення викликало різку реакцію представників російської влади.

Яке рішення прийняв польський мовник?

Польська телекомпанія Telewizja Polska заявила, що її канали перериватимуть трансляцію Паралімпіади щоразу, коли в кадрі з’являтимуться російські або білоруські спортсмени.

Замість цього глядачам можуть показувати інші кадри або спеціальну заставку. Таким чином мовник не хоче транслювати участь представників країн-агресорок під час міжнародних змагань.

У Росії заговорили про дискримінацію

На рішення польського мовника різко відреагували у Держдумі Росії. Перший заступник голови комітету з фізкультури та спорту Дмитро Свищев у коментарі ТАСС заявив, що такі дії є проявом дискримінації.

Зрештою, всі ці бойкоти, дискримінаційні дії та інший негатив підуть на звалище світової історії. Але ганьба за людьми, які приймають такі рішення, збережеться,

– сказав Свищев.

Наразі невідомо, чи підтримають таку практику інші європейські мовники під час трансляції Паралімпіади.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?