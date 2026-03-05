МПК висловив розчарування через бойкоти церемонії відкриття Паралімпійських ігор з боку деяких національних команд. Повідомляють РосЗМІ.
Як прокоментував МПК бойкот відкриття Паралімпіади?
За словами директора з комунікацій МПК Крейга Спенса, національні паралімпійські комітети не зобов'язані брати участь у церемонії відкриття, оскільки існує низка причин, через які делегації можуть бути відсутні.
Минулого року кілька національних паралімпійських комітетів повідомили МПК про свою неявку з причин, пов'язаних із результатами змагань – спортсмени у чотирьох із шести видів спорту мали виступати наступного ранку, починаючи з 9:30,
– заявив Спенс у коментарі російському агенству.
Що сказав МОК про перемир'я під час Паралімпіади?
Міжнародний олімпійський комітет заявив, що спорт повинен залишатися символом надії та єдності у світі, який переживає конфлікти, втрати та політичні суперечності.
Саме ідея мирного суперництва лежить в основі олімпійського руху та його головних принципів.
Як глобальна організація вони постійно працюють у складному політичному контексті. Під час кожних Олімпійських ігор МОК стикається з наслідками світових подій, однак його головна місія – зберігати глобальну спортивну платформу, яка об'єднує спортсменів незалежно від їхнього походження.
Водночас МОК, навіть маючи статус постійного спостерігача при ООН, не має механізмів для забезпечення виконання цієї резолюції. Це повністю в межах компетенції системи ООН,
– йдеться у заяві.
У зв'язку з цим МОК звернувся до держав-членів ООН із закликом підтримати спортсменів, які кваліфікувалися на Зимові Паралімпійські ігри 2026, та забезпечити їм безпечний шлях до місць проведення змагань у Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, особливо для тих, хто може постраждати від сучасних конфліктів, інформує МОК.
Хто бойкотує відкриття Паралімпіади?
- Рішення МПК допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі у Зимові Паралімпійські ігри 2026 із національними прапорами та гімнами викликало критику з боку низки держав.
- Раніше ці країни були відсторонені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, однак у 2025-му їхнє членство відновили.
- Через це кілька країн заявили про бойкот церемонії відкриття Ігор. Серед них – Україна, Польща, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди та Чехія, а окремі делегації також можуть не надсилати офіційних представників.