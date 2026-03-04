Змагання триватимуть у Мілані та прилеглих регіонах протягом десяти днів і завершаться 15 березня. 24 Канал розповідає основну інформацію про чергову Паралімпіаду.
Де пройде зимова Паралімпіада?
Ці змагання є аналогом Олімпіади, але для людей із обмеженими фізичними можливостями. Зимові Паралімпіади проходять з 1978 року і одного разу турнір вже гостював в Італії – у 2006-му в Турині.
Тепер же головним містом-господарем стане Мілан, але чимало змагань пройдуть у прилеглих регіонах. Серед них і Кортіна-д'Ампеццо, яка розташована у 350 кілометрах від Мілану.
Цього року на зимовій Паралімпіаді буде розіграно 79 комплектів нагород у шести видах спорту. Параатлети змагатимуться у гірськолижному спорті, біатлоні, лижному спорті, сноубордингу, хокеї та керлінгу.
Які країни беруть участь?
Крім того, звітна зимова Паралімпіада має стати найбільш масовою за весь час. Вперше на змаганнях будуть більше 600 параатлетів з рекордних 56-ти країн світу. Одразу п'ять країн вперше відправлять спортсменів на Ігри:
- Португалія
- Сальвадор
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Гаїті
На жаль, до складу учасників повертаються Росія та Білорусь, які раніше виступали під нейтральним прапором. Міжнародний паралімпійський комітет прийняв ганебне рішення щодо зняття бану з країн-терористок.
Тепер їхні параатлети зможуть виступати на зимовій Паралімпіаді під своїми прапором та гімном. Це стало приводом для України прийняти рішення щодо бойкоту церемонії відкриття Ігор.
Вона пройде 6 березня у Вероні та не буде показана наживо в нашій країні. До бойкоту церемонії також долучились ще десять країн – Канада, Польща, Фінляндія, Хорватія, Естонія, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва та Нідерланди.
Топ-5 країн-учасниць Паралімпіади за кількістю атлетів:
- Китай – 77
- США – 72
- Канада – 50
- Німеччина – 48
- Японія – 46
Що відомо про Україну на зимових Паралімпіадах?
Україна ж відправить на зимову Паралімпіаду 35 спортсменів (з них 25 параатлетів та ще десять лідів). Це рекордна кількість представників нашої кманди на зимових параіграх.
Хто представить Україну на Паралімпіаді-2026:
|
ВИД СПОРТУ
|
СПОРТСМЕНИ
|
Лижні гонки та біатлон
|
Григорій Вовчинський
|
Лижні гонки та біатлон
|
Олександр Казік
|
Гірськолижний спорт
|
Максим Гелюта
|
Сноубординг
|
Владислав Хільченко
Загалом Україна доволі успішно виступає на зимових Паралімпіадах. Наша команда брала участь у семи Іграх і за цей час зібрала аж 141 медаль різного гатунку.
У загальному заліку за весь час Україна входить у топ-10. При цьому більшість країн, які попереду, брали участь в Паралімпіадах з самого початку та мають у своєму активі по 14 поїздок на Ігри, тоді як у України – сім.
|
МІСЦЕ
|
КРАЇНА
|
ЗОЛОТО
|
СРІБЛО
|
БРОНЗА
|
РАЗОМ
|
1
|
Німеччина
|
151
|
128
|
116
|
395
|
2
|
Норвегія
|
140
|
111
|
86
|
334
|
3
|
США
|
117
|
130
|
88
|
335
|
4
|
Австрія
|
109
|
118
|
116
|
343
|
5
|
Росія
|
84
|
88
|
61
|
233
|
6
|
Фінляндія
|
79
|
51
|
62
|
192
|
7
|
Франція
|
63
|
57
|
60
|
180
|
8
|
Канада
|
58
|
52
|
76
|
186
|
9
|
Швейцарія
|
53
|
55
|
50
|
108
|
10
|
УКРАЇНА
|
38
|
51
|
52
|
141
Де дивитися Паралімпіаду-2026?
Офіційним мовником зимових Паралімпійських ігор в Україні є Суспільне мовлення. Транслятор покаже більшість змагань у прямому ефірі на платформах.
Мова про телеканал Суспільне спорт, а також ютуб-канал та офіційний сайт. При цьому Суспільне не буде транслювати церемонію відкриття змагань як раз через участь у ній прапорів Росії та Білорусі.