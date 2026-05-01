Сезон мав продовжитися у квітні двома етапами. Проте політична нестабільність на Близькому сході втрутилась і у календар Формули-1, повідомляє 24 Канал.

Чи порушиться гегемонія Мерседес?

На 12 квітня був призначений етап у Бахрейні, тоді на 19-го мала пройти гонка в Саудівській Аравії. Але війна в Ірані та сусідніх країнах зробила неможливим проведення гран-прі з міркувань безпеки.

Таким чином, сезон-2026 у Формулі-1 скоротився з 24-х до 22-х етапів. Крім того, в календарі виникла пауза тривалістю аж п'ять місяців. Втім це дало шанс інженерам та пілотам внести зміни у свої боліди.

По першим трьом етапам в очі явно кидалось домінування пілотів Мерседес. Гран-прі Австралії виграв Джордж Расселл, тоді як у Китаї та Японії сильнішим був Андреа Кімі Антонеллі. Італієць як раз і очолив залік пілотів Формули-1.

Власне, гран-прі в Сузуці дало надії на те, що гегемонія німецької команди перерветься або хоча б не буде такою явною. По-перше, Макларен усунув проблеми на старті сезону та зміг повним складом доїхати до фінішу.

Ба більше, Оскар Піастрі застрибнув на третє місце. Крім того, продовжує залишатися в когорті лідерів і Феррарі. На перших двох етапах Леклер та Гемілтон ділили 3 – 4 місця.

В Японії ж монегаск зміг витіснити Расселла з топ-трійки та фінішувати на подіумі. Тому гран-прі Маямі покаже, чи змогли переслідувачі Мерседеса нівелювати розрив між командами, який утворився на старті сезоні.

Варто зазначити, що етап в Маямі є вуличим і також передбачає спринт-гонку в суботу. Пряма трансляція всіх кваліфікацій та гонок доступна на телеканалі Setanta Sports, а також однойменній ОТТ-платформі.

Розклад заїздів гран-прі Маямі: