Європейський футбол виходить на фінішну пряму, де кожен матч може стати вирішальним. Півфінали обіцяють максимальну інтригу та боротьбу за путівки до фіналу турніру, передає 24 Канал.

Дивіться також "Шанси мізерні": Лужний розповів, чи зможе Арсенал виграти Лігу чемпіонів

Півфінали Ліги чемпіонів: коли і хто зіграє?

Перші матчі відбудуться 28 та 29 квітня і стартуватимуть о 22:00 за київським часом.

У вівторок французький Парі Сен-Жермен прийме мюнхенську Баварію. Наступного дня мадридський Атлетіко зіграє проти лондонського Арсенала.

Особливу увагу українських уболівальників привертає можливий вихід у складі ПСЖ захисника Іллі Забарного. Для нього це шанс заявити про себе на найвищому рівні – у півфіналі головного клубного турніру Європи.

В якому настрої підходять команди до 1/2 ЛЧ?

До півфіналів Ліги чемпіонів команди підходять у різному психологічному та ігровому стані, але кожна з них уже довела свою спроможність боротися за трофей. ПСЖ виглядає впевнено після двох сухих перемог над Ліверпулем, що додало парижанам стабільності та віри у власні сили.

Мюнхенська Баварія, навпаки, пройшла через справжнє випробування у протистоянні з Реалом, де кожен матч був на межі. Такий досвід може стати вирішальним фактором у півфіналі, адже команда загартована у стресових ситуаціях і готова до боротьби до останніх хвилин.

У другій парі мадридський Атлетіко традиційно робить ставку на дисципліну та характер, що допомогло пройти Барселону. Водночас лондонський Арсенал демонструє прагматичний футбол і вміння грати на результат, що вже принесло успіх у чвертьфіналі проти Спортинга.