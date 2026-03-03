Змагання зберуть на півночі Італії найкращих спортсменів із різними дефектами. Серед учасників Паралімпіади буде і збірна України, повідомляє 24 Канал.

До теми МПК пояснив, чому заборонив форму України з Кримом на Паралімпіаді-2026

Коли та де пройдуть Ігри?

На відміну від Олімпіади, зимові Паралімпійські ігри триватимуть коротше. Змагання триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року, тобто лише 10 днів.

Вже традиційно місце проведення зимових Олімпіади та Паралімпіади в один рік збігається. Цього разу – так само, оскільки змагання проходитимуть на півночі Італії.

Базовим містом залишається Мілан. Також турніри будуть проходити у прилеглих регіонах Італії, зокрема у містечку Кортіна д'Ампеццо. Воно розташоване у 350 кілометрах від Мілана.

Звітні зимові Паралімпійські ігри будуть вже 14-ими за ліком в історії. На змаганнях очікують майже 700 параатлетів з 56-ти країн світу, які розіграють 79 комплектів медалей.

Як зняли санкції з Росії?