Соревнования соберут на севере Италии лучших спортсменов с различными дефектами. Среди участников Паралимпиады будет и сборная Украины, сообщает 24 Канал.
Когда и где пройдут Игры?
В отличие от Олимпиады, зимние Паралимпийские игры будут длиться короче. Соревнования будут продолжаться с 6 по 15 марта 2026 года, то есть всего 10 дней.
Уже традиционно место проведения зимних Олимпиады и Паралимпиады в один год совпадает. На этот раз – так же, поскольку соревнования будут проходить на севере Италии.
Базовым городом остается Милан. Также турниры будут проходить в близлежащих регионах Италии, в частности в городке Кортина д'Ампеццо. Он расположен в 350 километрах от Милана.
Отчетные зимние Паралимпийские игры будут уже 14-ыми по счету в истории. На соревнованиях ожидают почти 700 параатлетов из 56-ти стран мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.
Как сняли санкции с России?
- Церемония открытия назначена на 6 марта и пройдет в Вероне. К сожалению, Украина и еще ряд стран вынуждены бойкотировать это мероприятие из-за позиции Международного паралимпийского комитета.
- Организация позволила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей национальной символикой. Ранее МПК накладывал санкции на страны-террористки из-за войны в Украине.
- На Паралимпиаде ожидается семь параатлетов из России и четверо – из Беларуси. Нашу же команду представят 35 спортсменов.
- Соревнования будут включать в себя горнолыжный спорт, биатлон, лыжный спорт, хоккей, сноубординг и керлинг. Церемония закрытия Игр запланирована на 15 марта в Кортине д'Ампеццо.