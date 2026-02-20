В пятницу, 20 февраля, Украина объявила о своем бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026. К этой инициативе присоединились и другие страны, о чем подробнее расскажет 24 канал.

Кто бойкотирует открытие Паралимпиады-2026?

Польша

18 февраля Министерство спорта и туризма Польши сообщило в социальной сети X, что не планирует участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии.

Они отметили, что в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из России и Беларуси в спортивных соревнованиях с использованием их флагов и гимнов является абсолютно неприемлемым.

Эстония

Общественный вещатель Эстонии ERR на своем сайте сообщил, что не будет транслировать соревнования Паралимпийских игр, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены под национальными флагами.

Представители Эстонского паралимпийского комитета и Министерства культуры не будут присутствовать на официальных церемониях зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине.

Еврокомиссия

Европейский комиссар по вопросам межпоколенной справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф сообщил в Х о своем намерении не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр.

Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформ, которые неотделимы от этого конфликта. По этой причине я не буду присутствовать на церемонии открытия (Паралимпиады – 24 канал). Я делаю это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, стоящих на кону. Спорт объединяет, когда основывается на принципах. Он разделяет, когда идет на компромисс. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию,

– написал Гленн Микаллеф.

Италия

19 февраля вице-президент Совета министров и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вместе с министром спорта Андреа Абоди осудили участие российских и белорусских паралимпийцев под национальными флагами, сообщает ANSA.

Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета позволить шести российским и четырем белорусским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Милане под их национальными эмблемами, включая их гимн,

– говорится в заявлении.

Украина

Сборная Украины полностью бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за участия в ней спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами.

В своем обращении Национальный паралимпийский комитет Украины также отметил требование не использовать украинский флаг во время открытия Игр.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?