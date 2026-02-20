В пятницу, 20 февраля, Украина объявила о своем бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026. К этой инициативе присоединились и другие страны, о чем подробнее расскажет 24 канал.
Смотрите также "Все спортсмены имеют право выступать на Олимпиаде": в Кремле отреагировали на бойкот украинцев
Кто бойкотирует открытие Паралимпиады-2026?
- Польша
18 февраля Министерство спорта и туризма Польши сообщило в социальной сети X, что не планирует участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии.
Они отметили, что в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из России и Беларуси в спортивных соревнованиях с использованием их флагов и гимнов является абсолютно неприемлемым.
Эстония
Общественный вещатель Эстонии ERR на своем сайте сообщил, что не будет транслировать соревнования Паралимпийских игр, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены под национальными флагами.
Представители Эстонского паралимпийского комитета и Министерства культуры не будут присутствовать на официальных церемониях зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине.
Еврокомиссия
Европейский комиссар по вопросам межпоколенной справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф сообщил в Х о своем намерении не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформ, которые неотделимы от этого конфликта. По этой причине я не буду присутствовать на церемонии открытия (Паралимпиады – 24 канал). Я делаю это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, стоящих на кону. Спорт объединяет, когда основывается на принципах. Он разделяет, когда идет на компромисс. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию,
– написал Гленн Микаллеф.
- Италия
19 февраля вице-президент Совета министров и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вместе с министром спорта Андреа Абоди осудили участие российских и белорусских паралимпийцев под национальными флагами, сообщает ANSA.
Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета позволить шести российским и четырем белорусским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Милане под их национальными эмблемами, включая их гимн,
– говорится в заявлении.
Украина
Сборная Украины полностью бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за участия в ней спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами.
В своем обращении Национальный паралимпийский комитет Украины также отметил требование не использовать украинский флаг во время открытия Игр.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России, позволив ее спортсменам выступать под национальными символами – флагом и гимном – на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры 2026 года. Аналогичное решение принято и для Беларуси.
Ранее, в 2022 году, Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.