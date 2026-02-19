Представитель Путина Дмитрий Песков обвинил украинское спортивное руководство в политизации спорта из-за бойкота церемонии открытия и официальных мероприятий Паралимпиады. По его мнению, все имеют право участвовать со своими флагами. Об этом сообщают росСМИ.
Читайте также: Правительство Италии требует отменить допуск России и Беларуси к зимним Паралимпийским играм
Что еще придумал Песков?
Он заявил, что руководство России не соглашается с решением украинских чиновников бойкотировать Игры и отметил, что спорт не должен становиться жертвой политики.
Наша позиция хорошо известна. Мы считаем, что, в целом, спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики. Здесь мы, конечно, видим де-факто слова украинских представителей, представителей киевского режима, в которых говорится о совершенно противоположном. Мы категорически с этим не согласны,
– сообщил российский пропагандист.
Он также подчеркнул право государств выступать на международных соревнованиях, в частности Олимпиаде, и даже со своими флагами, несмотря на военные преступления стран и другие внешние противоправные действия.
Мы считаем, что все спортсмены, и олимпийцы, и паралимпийцы должны быть в праве свободно выступать на международных соревнованиях, тем более, на Олимпиаде и Паралимпиаде под флагами своих стран. Это именно спортивные соревнования, а не политические гонки,
– подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что министр Украины по вопросам молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что украинские чиновники будут игнорировать церемонию открытия и официальные события Паралимпиады 2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с собственной символикой.
Откажутся ли украинские спортсмены участвовать в Паралимпиаде 2026?
Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич сообщил, что несмотря на допуск представителей страны-агрессора к Паралимпийским играм украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, чтобы прославить Украину на международной арене.
Если мы не поедем, это будет означать позволить Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет!
– сообщил Сушкевич.
Состав украинской делегации пока не объявлен. Зато Россию представят шесть спортсменов, а Беларусь – четыре. Зимние Паралимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).
Что известно о паралимпийской сборной Украины?
- Украина дебютировала на Паралимпиаде в 1996 году в Атланте, и сейчас команда стабильно входит в число лидеров как на летних, так и на зимних Играх.
- На прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине украинская сборная получила 29 медалей, среди которых 11 золотых, что стало лучшим результатом Украины в истории зимних Паралимпиад. По этому показателю Украина финишировала второй в медальном зачете после сборной Китая.
Особенно доминировали украинские биатлонисты: они выиграли 22 медали только в этом виде спорта, в частности несколько раз полностью завоевывали весь пьедестал.