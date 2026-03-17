Варвара Ворончіхіна розповіла про хвилювання перед майбутньою зустріччю з президентом Росії. Гірськолижниця зазначила, що прийом у кремлівського диктатора викликає у неї справжню гордість, інформує ТАСС.
Дивіться також "Путін радіє медалям й надсилає телеграми": у Кремлі оцінили виступ росіян на Паралімпіаді
Що сказала Ворончіхіна?
У коментарі російським пропагандистським ЗМІ спортсменка пригадала попередні зустрічі з кремлівським диктатором, підкресливши їхню урочистість і значущість.
Це дуже хвилюючий момент. Після чемпіонату світу в нас уже була така зустріч, це було приємно, а ще й у таких гарних місцях ці зустрічі відбуваються, так урочисто. Тому, звичайно, ми дуже вдячні і горді, що можемо брати участь у такому заході,
– сказала Ворончихіна.
Заява пролунала на тлі інформації, що у Кремлі можуть організувати нову зустріч із паралімпійцями після завершення Ігор.
Політика знову в центрі спорту
Слова Ворончихіної – не єдиний випадок політизації Паралімпіади-2026. Раніше російські спортсмени вже відзначалися подібними діями.
Зокрема, лижник Іван Голубков після перемоги присвятив свою золоту медаль Володимиру Путіну, що викликало хвилю критики у спортивному світі.
На тлі цього міжнародна спільнота дедалі частіше говорить про порушення принципу нейтральності спорту. Допуск російських атлетів до змагань і їхні політичні заяви продовжують провокувати гучні суперечки та протести під час Ігор.
Російські військові на Паралімпіаді
Головне управління розвідки України оприлюднило дані про шістьох російських паралімпійців, які брали участь у війні проти України.
Росія активно залучає ветеранів війни проти України до паралімпійського спорту, витрачаючи значні кошти на їхню реабілітацію та підготовку до змагань.
За інформацією BBC, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс не бачить проблем у тому, щоб росіяни, поранені на війні, змагалися на Паралімпіаді.