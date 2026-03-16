Прессекретар Дмитро Пєсков розповів, як російський президент відреагував на виступ збірної Росії на Паралімпійських іграх-2026. За його словами, глава Кремля уважно стежив за результатами спортсменів, інформує "Чемпіонат".
Що сказав Путін російським паралімпійцям?
Пєсков заявив, що російський президент нібито надсилав вітальні телеграми всім спортсменам, які здобули медалі на Паралімпіаді-2026.
За словами представника Кремля, Путін "разом із усією країною радіє блискучому виступу" російських паралімпійців.
У Москві також підкреслили, що російський президент традиційно вітає спортсменів із перемогами на великих міжнародних турнірах.
Росіяни завершили Ігри з медалями
На Паралімпійських іграх-2026 російська команда здобула 12 нагород: вісім золотих, одну срібну та три бронзові медалі, що дозволило їй посісти третє місце в загальному заліку.
За даними російських ЗМІ, у Кремлі не виключають, що після завершення змагань Путін може провести зустріч із паралімпійцями та особисто привітати їх із результатами.
Російські військові на Паралімпіаді
- Головне управління розвідки України оприлюднило дані про шістьох російських паралімпійців, які брали участь у війні проти України.
- Росія активно залучає ветеранів війни проти України до паралімпійського спорту, витрачаючи значні кошти на їхню реабілітацію та підготовку до змагань.
- За інформацією BBC, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс не бачить проблем у тому, щоб росіяни, поранені на війні, змагалися на Паралімпіаді.