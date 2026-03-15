На зимових Паралімпійських іграх-2026 в Італії стався гучний інцидент, пов'язаний із допуском російських спортсменів. Чеська спортсменка демонстративно висловила протест прямо під час церемонії нагородження, пише obozrevatel.
Як себе повела спортсменка з Чехії?
Чеська лижниця та чемпіонка світу Симона Бубенічкова влаштувала символічний протест проти російських спортсменів на Паралімпіаді-2026. Інцидент стався під час церемонії нагородження після гонки, де перемогу здобула представниця Росії Анастасія Багіян.
Під час церемонії нагородження вона разом із трасером Давидом Шрутеком відмовилася знімати шапки і відвернулася під час виконання російського гімну.
Скандали через участь росіян на Іграх
Допуск спортсменів з Росії до Паралімпіади-2026 викликав чимало суперечок у спортивному світі.
Після початку повномасштабної війни проти України російських атлетів відсторонювали від міжнародних змагань, але згодом частину з них знову допустили до стартів.
Через це на Іграх уже відбулося кілька протестів. Зокрема, німецькі спортсмени під час церемонії нагородження відвернулися від росіян і відмовилися брати участь у спільному фото, демонструючи свою позицію щодо їхньої участі у змаганнях.
Схожі жести протесту від інших спортсменів свідчать, що тема присутності російських атлетів на міжнародних стартах і надалі залишається однією з найгостріших у світовому спорті.
Інші скандали на Паралімпіаді-2026
- Українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою України, включно з Кримом і Донбасом. У МПК заявили, що дизайн нібито має "політичний" характер.
- Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс не бачить проблем у тому, щоб росіяни, поранені на війні, змагалися на Паралімпіаді.
- У 2022 році Росія та Білорусь були відсторонені від МПК через війну в Україні та порушення членських зобов'язань. Відновлення прав викликало критику багатьох країн, які вважають участь агресорів у спорті неприйнятною.