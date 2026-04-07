Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич підсумував результати Паралімпійських ігор 2026 року. Він виступив із промовою у Верховній Раді України, пише Суспільне Спорт.

Які підсумки зробив Сушкевич після Паралімпіади-2026?

Сушкевич наголосив на особливій цінності здобутих нагород. Українські спортсмени зуміли досягти визначних результатів на Паралімпійських іграх, продемонструвавши силу духу та єдність навіть в умовах повномасштабної війни.

За його словами, шлях до перемог був надзвичайно складним – як у підготовці, так і безпосередньо на змаганнях. Особливим викликом стала участь у Паралімпіаді за умов допуску представників країни-агресора, що відбулося з порушенням міжнародних норм та принципів Міжнародного паралімпійського комітету.

Те, що ми приїхали на Паралімпіаду, коли допустили представників країни-вбивці – це був особливий виклик. Було дуже важко, адже їх допустили з порушенням всіх міжнародних норм, порушенням конституції МПК,

– сказав Сушкевич.

Попри це, українська команда змогла показати високі результати, які стали важливими не лише для спорту, а й для всієї країни. Значну роль у цьому відіграла підтримка українців та світової спільноти – хвиля привітань і слів підтримки у соціальних мережах додавала спортсменам мотивації.

Сушкевич підкреслив, що ці перемоги мають глибоке символічне значення для тисяч українців, які повернулися з фронту з пораненнями. Вони демонструють, що навіть після важких втрат люди здатні досягати успіхів і прославляти Україну на міжнародній арені.

Уявіть собі, який був шок, коли ми в перший день підняли три українські прапори одночасно – це було феноменально,

– зазначив він.

У Верховну Раду також завітали паралімпійці, яким урочисто вручили перші нагороди імені Левка Лук'яненка – серед них були Олександра Кононова, Тарас Радь, Олександр Казік та його гайд Сергій Кучерявий.

