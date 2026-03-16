Паратлети отримують за медалі таку ж суму, яка була обіцяна українським олімпійцям. Більшість держав оцінюють успіхи своїх представників відчутно скромніше, пише "Чемпіон".

Які суми призових отримають українські паралімпійські призери?

Як і у випадку з Олімпійськими іграми, призери Паралімпіади отримають 125 тисяч доларів за золото, 80 тисяч за срібло і 55 тисяч за бронзову нагороду. Виплати мають здійснюватися у гривні за курсом на день переказу.

Фактично лише у чотирьох країнах призові вищі: Гонгонгу, Малайзії, Ізраїлі і Сінгапурі. Але їхні паралімпійці не здобули жодної нагороди, тому серед представлених у медальному заліку націй саме Україна найбільш щедра щодо виплат.

Набагато менше грошей отримують за медалі представники заможніших держав: наприклад, у Франції за золото платять 89 тисяч доларів, у США лише 38 тисяч, у Німеччині – 22 тисячі. Канада і Австралія зовсім не балують своїх паратлетів – 13-15 тисяч доларів за нагороду найвищого ґатунку.

Проте постає питання вчасності виплат: учасники Дефлімпіади-2025, які теж мають ідентичні призові з олімпійцями та паралімпійцями, говорили ЗМІ, що досі не отримали свої гроші. Їх обіцяють лише до кінця року.

Яке місце Україна посіла у підсумковому медальному заліку Паралімпіади?

Згідно з інформацією на офіційному сайті Паралімпіади, Україна з 19 медалями стала сьомою.

Найбільше медалей здобула Олександра Кононова – 5: золото, срібло та 3 бронзи.