Паратлеты получают за медали такую же сумму, которая была обещана украинским олимпийцам. Большинство государств оценивают успехи своих представителей ощутимо скромнее, пишет "Чемпион".

Какие суммы призовых получат украинские паралимпийские призеры?

Как и в случае с Олимпийскими играми, призеры Паралимпиады получат 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч за серебро и 55 тысяч за бронзовую награду. Выплаты должны осуществляться в гривне по курсу на день перевода.

Фактически только в четырех странах призовые выше: Гонконге, Малайзии, Израиле и Сингапуре. Но их паралимпийцы не получили ни одной награды, поэтому среди представленных в медальном зачете наций именно Украина наиболее щедрая по выплатам.

Гораздо меньше денег получают за медали представители более состоятельных государств: например, во Франции за золото платят 89 тысяч долларов, в США только 38 тысяч, в Германии – 22 тысячи. Канада и Австралия совсем не балуют своих паратлетов – 13-15 тысяч долларов за награду высшей пробы.

Однако возникает вопрос своевременности выплат: участники Дефлимпиады-2025, которые тоже имеют идентичные призовые с олимпийцами и паралимпийцами, говорили СМИ, что до сих пор не получили свои деньги. Их обещают только до конца года.

Какое место Украина заняла в итоговом медальном зачете Паралимпиады?

Согласно информации на официальном сайте Паралимпиады, Украина с 19 медалями стала седьмой.

Больше всего медалей получила Александра Кононова – 5: золото, серебро и 3 бронзы.