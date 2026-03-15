24 Канал подводит итоги Зимней Паралимпиады-2026 для Украины и вспоминает всех призеров соревнований в парабиатлоне и лыжных гонках.
Кто из украинцев получал медали на Паралимпиаде-2026?
Парабиатлон стал наиболее успешной дисциплиной для нашей команды: именно в ней было добыто 16 из 19 медалей украинской команды.
Паралимпийскими чемпионами Милана и Кортины стали Тарас Радь, Александр Казик і Александра Кононова. Все они выиграли спринтерские гонки еще в первый соревновательный день.
Серебряные медали в копилку команды принесли Григорий Вовчинский, Ирина Буй, Ярослав Решетинский и Максим Мурашковский. А Тарас Радь і Александр Казик добавили серебро к золоту.
Бронзовые награды завоевывали Анатолий Ковалевский (2 медали), Людмила Ляшенко и Дмитрий Суярко. Александра Кононова добавила сразу две бронзы к золоту, а Тарас Радь стал единственным украинцем в парабиатлоне, кто собрал полный комплект наград.
У лыжных гонках эстафетная команда Украины выиграла серебро, медаль этого же достоинства получил Александр Казик, а Александра Кононова стала самой титулованной украинской паратлеткой, добавив бронзу, которая стала 5 ее медалью.
Всего в активе Украины – 19 медалей.
Кто стал украинскими мультмедалистами на Паралимпиаде?
- 5 – Александра Кононова: 1 золото, 1 серебро, 3 бронзы
- 4 – Тарас Радь: 1 золото, 2 серебра, 1 бронза
- 3 – Александр Казик: 1 золото, 2 серебра
- 2 – Людмила Ляшенко: 1 серебро, 1 бронза
- 2 – Анатолий Ковалевский: 2 бронзы
Какое достижение покорилось Павлу Балю?
Паратлет, который потерял ноги на стройке и нашел свое призвание в спорте, стал первым в истории Украины медалистом сразу и зимних, и летних Паралимпийских игр. В Париже-2024 Баль был бронзовым призером соревнований в гендбайке, а в Милане-2026 добавил к этому серебро в лыжных гонках в эстафете.
Какое место Украина заняла в медальном зачете Паралимпийских игр?
Согласно данным на официальном сайте Паралимпиады, после завершения всех своих дисциплин Украина занимает 7-е место среди всех стран-участников Игр.
Однако в случае победы в финале по парахоккею сборная Канады может обогнать нас. Если же канадцы уступят американцам, то серебра им не хватит, чтобы обойти Украину.