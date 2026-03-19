Во время церемонии награждения российских паралимпийцев Владимир Путин стал на колено перед чемпионом Иваном Голубковым. Спортсмен публично посвятил свою медаль президенту России, сообщает ria.ru.

Что произошло в Кремле?

Голубков, который выиграл золотую медаль в лыжных гонках на 10 километров в классе сидя, поблагодарил российские власти за поддержку и заявил, что посвящает свою победу не только стране, но и лично президенту.

Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил ее вам и всей нашей великой стране,

– сказал спортсмен во время церемонии.

Чемпионов Паралимпиады Путин отметил государственными наградами и орденами Дружбы.

В Кремле похвастались возвращением российского флага

Во время мероприятия Путин также заявил, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и гимном якобы стало доказательством "восстановления справедливости" в мировом спорте.

Российские власти активно используют выступления паралимпийцев в пропагандистских целях, подчеркивая их победы как символ "международного признания" России, несмотря на войну против Украины и многолетние санкции в спорте. Возвращение флага и гимна на Паралимпиаде-2026 стало одним из ключевых элементов этой информационной кампании.

