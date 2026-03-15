На зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии произошел громкий инцидент, связанный с допуском российских спортсменов. Чешская спортсменка демонстративно выразила протест прямо во время церемонии награждения, пишет obozrevatel.
Смотрите также "Терпи, моя красавица": российский борец повторил фразу Путина перед нападением на Украину
Как себя повела спортсменка из Чехии?
Чешская лыжница и чемпионка мира Симона Бубеничкова устроила символический протест против российских спортсменов на Паралимпиаде-2026. Инцидент произошел во время церемонии награждения после гонки, где победу одержала представительница России Анастасия Багиян.
Во время церемонии награждения она вместе с трассером Давидом Шрутеком отказалась снимать шапки и отвернулась во время исполнения российского гимна.
Скандалы из-за участия россиян на Играх
Допуск спортсменов из России к Паралимпиаде-2026 вызвал немало споров в спортивном мире.
После начала полномасштабной войны против Украины российских атлетов отстраняли от международных соревнований, но впоследствии часть из них снова допустили к стартам.
Из-за этого на Играх уже произошло несколько протестов. В частности, немецкие спортсмены во время церемонии награждения отвернулись от россиян и отказались участвовать в совместном фото, демонстрируя свою позицию относительно их участия в соревнованиях.
Похожие жесты протеста от других спортсменов свидетельствуют, что тема присутствия российских атлетов на международных стартах и в дальнейшем остается одной из самых острых в мировом спорте.
Другие скандалы на Паралимпиаде-2026
- Украинским паралимпийцам запретили использовать форму с мапочкой запретили использовать форму с картой Украины, включая Крым и Донбасс. В МПК заявили, что дизайн якобы имеет "политический" характер.
- Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.