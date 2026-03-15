На зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии произошел громкий инцидент, связанный с допуском российских спортсменов. Чешская спортсменка демонстративно выразила протест прямо во время церемонии награждения, пишет obozrevatel.

Как себя повела спортсменка из Чехии?

Чешская лыжница и чемпионка мира Симона Бубеничкова устроила символический протест против российских спортсменов на Паралимпиаде-2026. Инцидент произошел во время церемонии награждения после гонки, где победу одержала представительница России Анастасия Багиян.

Во время церемонии награждения она вместе с трассером Давидом Шрутеком отказалась снимать шапки и отвернулась во время исполнения российского гимна.

Скандалы из-за участия россиян на Играх

Допуск спортсменов из России к Паралимпиаде-2026 вызвал немало споров в спортивном мире.

После начала полномасштабной войны против Украины российских атлетов отстраняли от международных соревнований, но впоследствии часть из них снова допустили к стартам.

Из-за этого на Играх уже произошло несколько протестов. В частности, немецкие спортсмены во время церемонии награждения отвернулись от россиян и отказались участвовать в совместном фото, демонстрируя свою позицию относительно их участия в соревнованиях.

Похожие жесты протеста от других спортсменов свидетельствуют, что тема присутствия российских атлетов на международных стартах и в дальнейшем остается одной из самых острых в мировом спорте.

