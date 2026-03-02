Украинская команда готовила символический комплект для выхода на соревнования, однако в итоге была вынуждена срочно изготавливать другую форму. Новый вариант пришлось буквально доставлять автобусом в Италию, где уже находились спортсмены, сообщает 24 Канал.

Как выглядит "запрещенная" форма?

Как рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич "Укринформу", речь шла не просто о спортивной одежде, а о парадной форме с мощным смысловым акцентом. Дизайнеры заложили в нее идею целостной Украины без оккупированных территорий.



Так выглядит "запрещенная" форма сборной Украины/Фото Суспільне Спорт

На форме была глобализированная карта государства с Крымом и Донбассом. Автором концепции стал известный украинский дизайнер Виктор Анисимов, который ранее работал с паралимпийской командой, в частности над экипировкой для Летних Паралимпийских игр 2024 в Париже.

Тогда, в 2024 году, украинцы также столкнулись с трудностями согласования – из-за сочетания желто-голубых цветов с оттенками, ассоциирующихся с формой украинских защитников. Однако тот дизайн в конце концов удалось отстоять.

Сказали: – "Нет, нет, нет – так не пойдет"

На этот раз ситуация оказалась более жесткой. В МПК заявили, что форма имеет политический подтекст, и отказали в утверждении. Украинская сторона считает, что после Парижа усилилась тенденция к “чрезмерной осторожности” в отношении любых проявлений украинской позиции на международной арене.

В итоге команде пришлось срочно изготавливать новый комплект. По словам представителей сборной, времени почти не оставалось – форму буквально доставляли в Италию в последний момент, тогда как изначальный вариант уже был полностью готов.

