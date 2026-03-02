Украинская команда готовила символический комплект для выхода на соревнования, однако в итоге была вынуждена срочно изготавливать другую форму. Новый вариант пришлось буквально доставлять автобусом в Италию, где уже находились спортсмены, сообщает 24 Канал.
Как выглядит "запрещенная" форма?
Как рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич "Укринформу", речь шла не просто о спортивной одежде, а о парадной форме с мощным смысловым акцентом. Дизайнеры заложили в нее идею целостной Украины без оккупированных территорий.
На форме была глобализированная карта государства с Крымом и Донбассом. Автором концепции стал известный украинский дизайнер Виктор Анисимов, который ранее работал с паралимпийской командой, в частности над экипировкой для Летних Паралимпийских игр 2024 в Париже.
Тогда, в 2024 году, украинцы также столкнулись с трудностями согласования – из-за сочетания желто-голубых цветов с оттенками, ассоциирующихся с формой украинских защитников. Однако тот дизайн в конце концов удалось отстоять.
Сказали: – "Нет, нет, нет – так не пойдет"
На этот раз ситуация оказалась более жесткой. В МПК заявили, что форма имеет политический подтекст, и отказали в утверждении. Украинская сторона считает, что после Парижа усилилась тенденция к “чрезмерной осторожности” в отношении любых проявлений украинской позиции на международной арене.
В итоге команде пришлось срочно изготавливать новый комплект. По словам представителей сборной, времени почти не оставалось – форму буквально доставляли в Италию в последний момент, тогда как изначальный вариант уже был полностью готов.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России, разрешив ее спортсменам выступать под национальными символами – флагом и гимном – на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры 2026 года. Аналогичное решение принято и для Беларуси.
Ранее, в 2022 году, Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.