Українська команда готувала символічний комплект для виходу на змагання, однак у підсумку була змушена терміново виготовляти іншу форму. Новий варіант довелося буквально доправляти автобусом до Італії, де вже перебували спортсмени, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна відправить на зимову Паралімпіаду рекордну кількість спортсменів: весь перелік учасників

Як виглядає "заборонена" форма?

Як розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич "Укрінформу", йшлося не просто про спортивний одяг, а про парадну форму з потужним змістовим акцентом. Дизайнери заклали у неї ідею цілісної України, включно з тимчасово окупованими територіями.



Так виглядає "заборонена" форма збірної України/Фото Суспільне Спорт

На формі була глобалізована мапа держави з Кримом і Донбасом. Автором концепції став відомий український дизайнер Віктор Анісімов, який раніше працював із паралімпійською командою, зокрема над екіпіруванням для Літніх Паралімпійських ігор 2024 у Парижі.

Тоді, у 2024 році, українці також зіткнулися з труднощами погодження – через поєднання жовто-блакитних кольорів із відтінками, що асоціюються з формою українських захисників. Однак той дизайн зрештою вдалося відстояти.

Сказали: "Ні, ні, ні – так не піде"

Цього разу ситуація виявилася жорсткішою. В МПК заявили, що форма має політичний підтекст, і відмовили у затвердженні. Українська сторона вважає, що після Парижа посилилася тенденція до “надмірної обережності” щодо будь-яких проявів української позиції на міжнародній арені.

У підсумку команді довелося терміново виготовляти новий комплект. За словами представників збірної, часу майже не залишалося – форму буквально доставляли в Італію в останній момент, тоді як початковий варіант уже був повністю готовий.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?