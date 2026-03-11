Анастасія Багіян із Росії виграла "золото" на паралімпійських змаганнях у Мілані під національним прапором. Під час нагородження російський гімн викликав протест у німецької срібної призерки Лінн Кацмаєр, повідомляє 24 канал.

Дивіться також "Це просто потворство": росіяни влаштували істерику на Паралімпіаді-2026

Як своє рішення прокоментувала Кацмаєр?

Після завершення змагань Кацмаєр надала коментар для Суспільне Спорт, у якому пояснила інцидент на церемонії нагородження.

За її словами, жест був свідомим і мав на меті висловити позицію щодо війни, яку Росія веде проти України. Для неї та її команди було важливо показати, що війна та події в Україні неприйнятні.

Також паралижниця розповіла, що вони знайомі з багатьма українськими спортсменами та мали змістовні розмови з деякими з них, які ділилися інформацією про становище своїх родин і близьких. За її словами, це була єдина правильна реакція, адже українські спортсмени змагаються під прапором та гімном, представляючи свою країну.

Як на рішення Кацмаєр відреагували у Німеччині?

За словами спортсменки, організатори не відреагували на жест Кацмаєр та Флоріана Бауманна. Натомість більшу увагу привернули німецькі ЗМІ та вболівальники, які сприйняли жест паралижниці неоднозначно.

Це було більше від німецької преси: написали багато статей і багато коментарів у нас в Instagram. Я нічого не отримувала від організаторів, лише з преси. Організатори не критикували,

– пояснила Кацмаєр.

Що відбулося на церемонії нагородження?