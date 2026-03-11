Паратлетка і її помічник вважають, що росіянам не місце на міжнародних змаганнях, тож вирішили показати свою позицію, пише Sportschau.

Що сталося на нагородженні росіян під час Паралімпіади?

У змаганнях з лижного спринту Лінн Кацмаєр, яка має ураження зору, разом зі своїм гайдом Флоріаном Бауманном посіли друге місце. Золото Паралімпіади дісталося представникам країни-агресора.

Під час церемонії нагородження німецький тандем вирішив, що не буде вшановувати державні символи країни-вбивці. На час виконання російського гімну Кацмаєр і Бауманн не зняли шапки, як це передбачає протокол, а також відмовилися повернутися у бік флагштоку, на якому підіймали ганебний триколор.

Вже після завершення урочистої частини організатори хотіли, щоб паратлети зробили спільне фото на смартфон спонсора Ігор. Проте німці рішучим рухом показали, що не збираються цього робити.

Що сказали німці на підтримку України?

Кацмаєр і Бауманн не приховували, що їхні дії пов'язані з бажанням висловити солідарність з нашою країною на тлі жахливих рішень допустити росіян і білорусів до Паралімпіади.

Чотири роки тому в Пекіні в нас відбувся чудовий обмін думками з українцями. Ми хотіли висловити свою солідарність із ними. Я просто не вважаю правильним, що рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволяє Росії змагатися тут під власним прапором, з власним гімном і з повним контингентом, тоді як українці також тут,

– сказала Кацмаєр.

На Паралімпіаді у Пекіні чотири роки тому Кацмаєр була дуже успішною: за даними Вікіпедії, вона виграла одразу п'ять нагород – два срібла у парабіатлоні і повний комплект медалей у лижних перегонах.