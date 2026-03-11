Ситуація дійшла до абсурду: команді забороняють вивішувати свої прапори, збиратися разом на обговорення планів та підсумків, а також грубо застосовують примус до спортсменів, йдеться у заяві комітету у фейсбуці.

Дивіться також "Змусили зняти прапор України": Сушкевич розповів про абсурдні заборони на Паралімпіаді-2026

Яким чином МПК тисне на Україну під час Паралімпіади-2026?

Національний паралімпійський комітет стверджує, що в Італії відбуваються безпрецедетні події за 30 років участі України в Паралімпійських іграх.

З самого початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор,

– йдеться у заяві.

Спершу команда сподівалася, що ці дискримінаційні моменти носять випадковий характер. Проте згодом переконалася, що йдеться саме про свідому упередженість щодо України.

Ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів з розвитку паралімпійського руху і за результатами у паралімпійських видах спорту,

– додав НПК.

Йдеться про справді обурливі випадки:

Організатори без пояснень змусили українців зняти з будинку проживання прапор з орнаментом, який збірна вивішувала на кожній попередній Паралімпіаді. МПК забороняє команді збиратися щовечора на коротку 15-хвилинну нараду щодо підсумків дня та майбутніх планів, не пояснюючи, яким чином такі зібрання порушують регламентні документи. Паралімпійську чемпіонку Олександру Кононову під час нагородження у грубій формі і з застосуванням сили змушували прибрати сережки з написом STOP WAR. Родину олімпійського чемпіона Тараса Радя змусили зняти національну символіку, коли українці хотіли підтримати свою рідну людину на стадіоні.

Як на Паралімпіаді ставляться до росіян і білорусів?

На тлі цього особливо цинічною виглядає відсутність будь-яких заборон та обмежень на діяльність команд Росії та Білорусі, які вперше з початку війни в Україні допустили до змагань під власним прапором та з національним гімном.

У національній команді України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі, а також відповідне порушення базових положень Конституції Міжнародного паралімпійського комітету у зв’язку з поновленням їхнього членства в МПК,

– говориться у заяві українців.

Україна вимагає припинити партнерство з комітетами країн-вбивць і повернутися до положень програмних документів щодо неприпустимості тиску на нашу команду.