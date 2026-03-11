Ситуация дошла до абсурда: команде запрещают вывешивать свои флаги, собираться вместе на обсуждение планов и итогов, а также грубо применяют принуждение к спортсменам, говорится в заявлении комитета в фейсбуке.

Смотрите также "Заставили снять флаг Украины": Сушкевич рассказал об абсурдных запретах на Паралимпиаде-2026

Каким образом МПК давит на Украину во время Паралимпиады-2026?

Национальный паралимпийский комитет утверждает, что в Италии происходят беспрецедентные события за 30 лет участия Украины в Паралимпийских играх.

С самого начала XIV Зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Игр,

– говорится в заявлении.

Сначала команда надеялась, что эти дискриминационные моменты носят случайный характер. Однако впоследствии убедилась, что речь идет именно о сознательной предвзятости в отношении Украины.

Никогда наша команда и руководители штаба команды не испытывали таких открыто негативных проявлений и даже препятствий по отношению к украинцам как представителей национального паралимпийского комитета, который является одним из лидеров по развитию паралимпийского движения и по результатам в паралимпийских видах спорта,

– добавил НПК.

Речь идет о действительно возмутительных случаях:

Организаторы без объяснений заставили украинцев снять с дома проживания флаг с орнаментом, который сборная вывешивала на каждой предыдущей Паралимпиаде. МПК запрещает команде собираться каждый вечер на короткое 15-минутное совещание по итогам дня и будущих планов, не объясняя, каким образом такие собрания нарушают регламентные документы. Паралимпийскую чемпионку Александру Кононову во время награждения в грубой форме и с применением силы заставляли убрать серьги с надписью STOP WAR. Семью олимпийского чемпиона Тараса Радя заставили снять национальную символику, когда украинцы хотели поддержать своего родного человека на стадионе.

Как на Паралимпиаде относятся к россиянам и белорусам?

На фоне этого особенно циничным выглядит отсутствие каких-либо запретов и ограничений на деятельность команд России и Беларуси, которые впервые с начала войны в Украине допустили к соревнованиям под собственным флагом и с национальным гимном.

В национальной команде Украины давно заметили очевидный рост особой лояльности к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам и к их государственному представительству в международном паралимпийском движении, а также соответствующее нарушение базовых положений Конституции Международного паралимпийского комитета в связи с возобновлением их членства в МПК,

– говорится в заявлении украинцев.

Украина требует прекратить партнерство с комитетами стран-убийц и вернуться к положениям программных документов о недопустимости давления на нашу команду.