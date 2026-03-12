На церемонии награждения украинский борец украинский борец Артур Костюк демонстративно сошел с пьедестала, как только зазвучал российский гимн. После этого россиянин Исламгереев сделал резонансное заявление, в котором повторил скандальные слова президента России, передает 24 Канал.

Как украинец отреагировал на российский гимн?

Скандальный эпизод произошел во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Когда организаторы включили гимн России, украинский спортсмен демонстративно покинул пьедестал почета.

Борец спустился вниз и повернулся спиной, показав свою позицию относительно выступления представителя страны-агрессора на международном турнире.

Россиянин процитировал фразу Путина

После победы российский борец Исламгереев прокомментировал инцидент для ria.ru и заявил, что спорт якобы должен быть "вне политики", процитировав президента России Владимира Путина.

Я очень рад, что смог порадовать родителей, близких и всех болельщиков страны. Я представлял Россию на международной арене. Когда ты в составе сборной России по борьбе, ты всегда фаворит. А насчет украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица",

– заявил он.

Отметим, что Исламгереев получил золотую медаль чемпионата Европы U-23 в весовой категории до 86 килограммов.

Как состоялась церемония награждения?