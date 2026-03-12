В малом финале Костюк победил молдавского спортсмена Мариуса Ретко со счетом 4:3. Чемпионом Европы в этой весовой категории стал россиянин Бозигит Исламгереев, сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Как состоялась церемония награждения?

На Молодежном чемпионате Европы по борьбе, который стал первым официальным стартом с 2021 года, российским спортсменам разрешили выступать под национальным флагом и под звучание гимна.

Во время церемонии награждения украинский борец показал свой протест против такого решения. Когда прозвучала музыка российского гимна, 18-летний спортсмен оставил свое место на пьедестале и повернулся спиной к флагам, демонстрируя молчаливый, но очень выразительный знак несогласия.

Какая реакция в России?

Стало известно, что первый вице-президент Федерации борьбы России Георгий Брюсов сообщил в своем телеграмм об обращении к техническому делегату United World Wrestling (UWW) с просьбой оценить поведение украинского спортсмена Артура Костюка на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Зренянине (Сербия).

Украинский борец Артур Костюк, занявший третье место, во время исполнения российского гимна сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны,

– написал Брюсов.

Российские СМИ в заголовках акцентируют на украинском борце, утверждая, что его поведение якобы "выразило неуважение к российскому флагу" и вызвало "международный скандал".

Брюсов напомнил, что согласно внутренним инструкциям UWW, подобно практикам других международных спортивных федераций, украинским спортсменам разрешается покидать пьедестал в случае победы российских атлетов.

Какие результаты на других соревнованиях у Артура Костюка?