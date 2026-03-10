Украинский гимнаст отказался фотографироваться вместе с россиянином Алексеем Усачевым во время церемонии награждения этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, сообщает издание "Чемпион". Чепурной стал победителем, тогда как Усачев получил бронзовую медаль.
Что произошло на церемонии награждения в Баку?
После получения награды Назар покинул подиум. Японец Танигава Ватару, который получил серебро, очевидно, хотел сделать совместное фото вдвоем или даже втроем, но Чепурной жестами показал свое уважение и покинул церемонию.
Как проходила церемония награждения: смотрите видео
В финале опорного прыжка украинский спортсмен набрал среднюю оценку 14,549 за две попытки.
Для украинца это уже вторая подряд золотая медаль в опорном прыжке в нынешнем соревновательном сезоне – ранее он победил на первом этапе Кубка мира 2026 года.
Что известно о Назаре Чепурном?
По данным региональных СМИ, первую медаль на чемпионате мира Чепурной получил в октябре 2023 года, став бронзовым призером в опорном прыжке.
В марте 2025 года гимнаст из Черкасской области выиграл "золото" на Кубке мира, а уже в июне того же года завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
В октябре 2025 года Чепурной завоевал еще одну бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходившего в Индонезии.