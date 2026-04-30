WADA на своем сайте официально подвело итоги "Операции LIMS", которая базировалась на данных Московской антидопинговой лаборатории. Результаты стали сокрушительными для российского спорта, который годами строил успехи на системных манипуляциях.

Смотрите также Мудрик получил самое страшное наказание за допинг

Что известно о результатах расследования?

По итогам расследования, санкции получил 291 российский спортсмен, а общее количество наказаний достигло 302, поскольку часть атлетов нарушала правила неоднократно. Допинговые нарушения зафиксировали в 22 видах спорта, а больше всего случаев пришлось на тяжелую атлетику и легкую атлетику.

Президент WADA Витольд Банька назвал "Операцию LIMS" самым успешным расследованием в истории антидопинга. В агентстве отметили, что именно доступ к 24 терабайтам данных из московской лаборатории позволил раскрыть одну из самых масштабных схем спортивного мошенничества.

Как Кремль годами прикрывал допинг-систему?

Российская антидопинговая система оказалась под ударом еще после разоблачений 2015–2016 годов, когда WADA и доклад Макларена доказали существование государственной программы сокрытия положительных проб.

Несмотря на годы возражений со стороны Москвы, завершение "Операции LIMS" стало символическим приговором российской спортивной системе, которая превратила допинг в часть государственной машины.

Скандал из-за россиян-допингистов