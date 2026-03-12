У малому фіналі Костюк переміг молдовського спортсмена Маріуса Ретко з рахунком 4:3. Чемпіоном Європи у цій ваговій категорії став росіянин Бозігіт Ісламгереєв, повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Дивіться також Український спортсмен одним жестом вказав росіянину на його місце в спорті

Як відбулася церемонія нагородження?

На Молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби, який став першим офіційним стартом з 2021 року, російським спортсменам дозволили виступати під національним прапором і під звучання гімну.

Під час церемонії нагородження український борець показав свій протест проти такого рішення. Коли пролунала музика російського гімну, 18-річний спортсмен залишив своє місце на п'єдесталі та повернувся спиною до прапорів, демонструючи мовчазний, але дуже виразний знак незгоди.

Яка реакція у Росії?

Стало відомо, що перший віце-президент Федерації боротьби Росії Георгій Брюсов повідомив у своєму телеграм про звернення до технічного делегата United World Wrestling (UWW) з проханням оцінити поведінку українського спортсмена Артура Костюка на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років у Зреняніні (Сербія).

Український борець Артур Костюк, який посів третє місце, під час виконання російського гімну зійшов з п'єдесталу і розвернувся спиною до прапорів, тим самим виявивши неповагу і до прапора своєї країни,

– написав Брюсов.

Російські ЗМІ у заголовках акцентують на українському борцеві, стверджуючи, що його поведінка нібито "виразила неповагу до російського прапора" та спричинила "міжнародний скандал".

Брюсов нагадав, що згідно з внутрішніми інструкціями UWW, подібно до практик інших міжнародних спортивних федерацій, українським спортсменам дозволяється залишати п'єдестал у разі перемоги російських атлетів.

Які результати на інших змаганнях у Артура Костюка?