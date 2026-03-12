На церемонії нагородження український борець Артур Костюк демонстративно зійшов із п'єдесталу, щойно зазвучав російський гімн. Після цього росіянин Ісламгереєв зробив резонансну заяву, в якій повторив скандальні слова президента Росії, передає 24 Канал.

Дивіться також "Немає такої національності, як українці": Z-росіянин накинувся на Гераскевича і Марсака

Як українець відреагував на російський гімн?

Скандальний епізод стався під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменів до 23 років. Коли організатори увімкнули гімн Росії, український спортсмен демонстративно залишив п’єдестал пошани.

Борець спустився вниз і повернувся спиною, показавши свою позицію щодо виступу представника країни-агресора на міжнародному турнірі.

Росіянин процитував фразу Путіна

Після перемоги російський борець Ісламгереєв прокоментував інцидент для ria.ru та заявив, що спорт нібито має бути "поза політикою", процитувавши президента Росії Володимира Путіна.

Я дуже радий, що зміг порадувати батьків, близьких і всіх уболівальників країни. Я представляв Росію на міжнародній арені. Коли ти у складі збірної Росії з боротьби, ти завжди фаворит. А щодо українського спортсмена мені сказати нічого. Мене з дитинства вчили, що спорт поза політикою. Я просто процитую президента: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня",

– заявив він.

Зазначимо, що Ісламгереєв здобув золоту медаль чемпіонату Європи U-23 у ваговій категорії до 86 кілограмів.

Як відбулася церемонія нагородження?